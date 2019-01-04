Manisa'da patlamamış top mermisi bulundu

Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.
Hüseyin Erdoğan adlı vatandaş, Dibekdere Mahallesi'ndeki zeytin tarlasının kenarında patlamamış bir top mermisine rastladı.
KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ
Erdoğan'ın jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen gelen ekipler incelemede bulundu.
Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.
Manisa'da patlamamış top mermisi VİDEO