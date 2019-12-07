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Manisa'da polis uygulamasından kaçan araç kaza yaptı

Manisa’da polisin uygulama noktasından kaçmaya çalışan otomobil, başka bir araca çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan otomobildeki aramada silahlar ele geçirildi.

İHA | 07.12.2019 - 01:06..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Avcılar Kulübü önünde rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Bu sırada geri geri kaçmaya çalışan Mehmet Ali B. yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, Mehmet Ali B. ve diğer araç sürücüsü İbrahim G. ile yolcu konumunda bulunan Hicran K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da polis uygulamasından kaçan araç kaza yaptı

SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ KULLANIYORDU

Öte yandan uygulama noktasından kaçan otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada; araç sürücüsü Mehmet Ali B.'nin üzerinden kendi fotoğrafı ile Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve şahsın kendisine ait aynı fotoğraf ile nüfus cüzdanı bulunurken, yapılan sorgulamasında gerçek sürücü belgesinin kapalı olduğu tespit edildi.

Manisa'da polis uygulamasından kaçan araç kaza yaptı

ARAÇTAN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

Ayrıca araç içerisinde sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1’i kuru sıkı olmak üzere 2 adet silah, 6 adet şarjör, 2 adet bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

ZANLININ ÇOK SAYIDA SABIKA KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken; şahsın silah kanununa muhalefet, hırsızlık, uyuşturucu, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da polis uygulamasından kaçan araç kaza yaptı

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