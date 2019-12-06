Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde, tren garı önündeki kaldırımı kullanan Zeliha Yüksel (64), bir anda ayağının takılması sonucu demir yolu üzerine düştü.

BAKIM ARACININ ALTINDA KALDI

Raylara düşen Yüksel, o sırada bölgede hareket halinde bulunan demir yolu bakım aracının altında kaldı. Makinistin fark etmediği kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Yüksel'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından kaldırılarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





''MAKİNİST FRENE BASSAYDI BİR SIKINTI OLMAYACAKTI''

Öte yandan kaza anında yakın bir bölgede bulunduğunu belirten görgü tanığı Abdullah Ayyıldız, "Demir yolu bakım aracı kadının bulunduğu bölgeye doğru geliyordu. Kadının ayağı bir anda kaydı ve raylara düştü. Yanında bir bayan da vardı. Çekmeye çalıştı ancak çekemedi. Makinist frene bassaydı bir sıkıntı olmayacaktı. Gelip üzerinden geçti, gitti. Eğer şu ileride durmuş olsaydı, hiçbir şey olmayacaktı." dedi.





''SÜREKLİ BÖYLE KAZALAR OLUYOR''

Mahalle sakinlerinden Fesih Özer de, tarihi tren garının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özer, "Burada sürekli bir devlet demir yolu personeli bulunmalı. Aksi takdirde sürekli böyle kazalar olur. Yazık gencecik insanlar ölüyor." diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



