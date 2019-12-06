taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7633
Euro
6.3842
Altın
1467.06
Borsa
109041.54
Gram Altın
273.364
Bitcoin
42465.72

Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti

Demir yolu yanındaki kaldırımda yürürken raylara düşen kadın, demir yolu bakım aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA | 06.12.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde, tren garı önündeki kaldırımı kullanan Zeliha Yüksel (64), bir anda ayağının takılması sonucu demir yolu üzerine düştü.

BAKIM ARACININ ALTINDA KALDI

Raylara düşen Yüksel, o sırada bölgede hareket halinde bulunan demir yolu bakım aracının altında kaldı. Makinistin fark etmediği kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Yüksel'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından kaldırılarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti


''MAKİNİST FRENE BASSAYDI BİR SIKINTI OLMAYACAKTI''

Öte yandan kaza anında yakın bir bölgede bulunduğunu belirten görgü tanığı Abdullah Ayyıldız, "Demir yolu bakım aracı kadının bulunduğu bölgeye doğru geliyordu. Kadının ayağı bir anda kaydı ve raylara düştü. Yanında bir bayan da vardı. Çekmeye çalıştı ancak çekemedi. Makinist frene bassaydı bir sıkıntı olmayacaktı. Gelip üzerinden geçti, gitti. Eğer şu ileride durmuş olsaydı, hiçbir şey olmayacaktı." dedi.

Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti


''SÜREKLİ BÖYLE KAZALAR OLUYOR''

Mahalle sakinlerinden Fesih Özer de, tarihi tren garının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özer, "Burada sürekli bir devlet demir yolu personeli bulunmalı. Aksi takdirde sürekli böyle kazalar olur. Yazık gencecik insanlar ölüyor." diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti

Manisa'da raylara düşen kadın hayatını kaybetti


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

1001
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

718
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

458
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

808
Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

Berat Albayrak: Ekonomiyi harekete geçirme zamanı

400
İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı

78
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir