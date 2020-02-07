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Manisa'da renkli reçete operasyonunda 3 tutuklandı

Manisa'da renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer 7 kişiden 3'ü serbest kalırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 07.02.2020 - 03:47..
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Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 11 kişi hakim karşısına çıktı.

Mahkemede doktor H.B., Ş.B., eczacı E.K. ile B.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da renkli reçete operasyonunda 3 tutuklandı

Manisa'da renkli reçete operasyonunda 3 tutuklandı

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