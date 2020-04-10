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Manisa'da şehit babası 3 maaşını kampanyaya bağışladı

Korona nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 maaşını birden bağışlayan baba, "Evladımı bu vatana verdim gururluyum, şimdi de 3 maaşımı veriyorum" dedi.

İHA |
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Manisa'da şehit babası 3 maaşını kampanyaya bağışladı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgın nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlar devam ediyor.

3 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan, 1996 yılında Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen oğlu Bayram Ay'ı kaybeden Ali Ay, 3 aylık şehitlik maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Manisa'da şehit babası 3 maaşını kampanyaya bağışladı

"EVLADIMI BU VATANA VERDİM, ŞİMDİ MAAŞIMI VERİYORUM"

79 yaşındaki şehit babası Ali Ay, "Bu kampanyaya ben de katılmak istedim. 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Oğlum Bayram Ay 1996 yılında Hakkari'de şehit düştü. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya katılıyorum. Bende 3 maaşımı devletime bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Daha önce evladımı bu vatana verdim gururluyum, şimdide 3 maaşımı veriyorum. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Mutluyum, vatan sağ olsun, ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Manisa'da şehit babası 3 maaşını kampanyaya bağışladı

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