Manisa'da servis midibüsü ve 2 tır çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 35 KJH 66 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer tır ise, midibüse arkadan çarptı.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

Servis midibüsü, her iki tırın arasında kalarak hurdaya döndü. Kaza sonucu servis midibüsündeki 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.