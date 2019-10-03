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Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 03.10.2019 - 20:27..
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Manisa'nın Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde, 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 Sokak üzerindeki boş bir araziye gelen Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33) burada tartışmaya başladı.

KURŞUN SOL KOLTUK ALTINA İSABET ETTİ

Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney’e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney’in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayfun Güney’i Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Güney’in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın şüphelisi Yücel K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri bölgede yaptığı geniş çaplı incelemede taşın altına saklanmış bir adet tabanca buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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