Manisa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasına imzaya gelen F.T, çıkışta aracına binerken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan F.T, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için geniş araştırma başlatırken, ağır yaralı F.T.’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.