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Manisa'da sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Salihli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti.

İHA | 24.11.2018 - 02:46..
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Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi’ndeki Seyran Apartmanın 4.katında, Zehra Akyol (65) ve Fevzi Akyol (69)çiftinden haber alamayan yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Manisa'da sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

YAŞLI KADININ EŞİ KURTARILAMADI

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile 4.kattaki dairenin balkon kapısından içeri giren sağlık ekipleri çiftin hareketsiz yattığını görünce hemen çifte müdahale etti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilen Zehra Akyol, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, eşi Fevzi Akyol’un ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Manisa'da sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edilen Fevzi Akyol’un cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Zehra Akyol ise Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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