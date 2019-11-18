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Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit can aldı

Alaşehir ilçesinde yaşayan yaşlı çift ve torunları, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüler.

DHA | 18.11.2019 - 20:39..
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Manisa'nin Alaşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Eraslan Altıntaş (84), eşi Gülşen Altıntaş (80) ve torunları Hasret Altıntaş (10) hayatını kaybetti.

YAKINLARI BULDU

Altıntaş çiftinden haber alamayan yakınları şüphelenerek eve gitti. Zili defalarca çalan yakınları açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki 3 kişinin de hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit can aldı VİDEO

KÜÇÜK ÇOCUK DA KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan Altıntaş ve eşi Gülşen Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evdeki Hasret Altıntaş ise yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasret Altıntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa'da çift ve torunları sobadan sızan gazdan zehirlenerek, öldü -1

Manisa'da çift ve torunları sobadan sızan gazdan zehirlenerek, öldü -2

Manisa'da çift ve torunları sobadan sızan gazdan zehirlenerek, öldü -3

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