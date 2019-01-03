Manisa'da 'swinger' operasyonu: 6'sı kadın 18 gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süre daha görevde kalacağını açıkladı.

Manisa'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 1. sınıf araç için 103.05 TL'ye yükseltilmesinin ardından sürücüler, otomobil için gidiş-dönüş 100 TL olan feribotu tercih etmeye başladı.

Nasır; el veya ayak gibi bölgelerde sürtünme, baskı ve basınç gibi nedenlerle oluşur.

1 Memurların 2019 zamlı maaşları En düşük memur maaşı 2019 yılında 3468 lira, en yüksek memur maaşı ise 13 bin 270 lira oldu.

2 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 10,19, memur emeklisinin zam oranı ise 10,7 olarak ortaya çıktı.

3 Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, etrafındaki ünlü arkadaşlarını birer birer kaybediyor.

4 Enflasyon rakamları açıklandı Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda gerçekleşirken, aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

5 Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti Turgut Altınok siyasetten çekilince İyi Parti'den siyasete giren kızı Ayça Altınok, babasının AK Parti'den aday olmasıyla istifa dilekçesini verdi.

6 Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi Gece yarısı 5.70 seviyelerine fırlayan dolar, tekrar toparlanarak 5.46 seviyelerine geriledi.