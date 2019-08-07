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Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez ağır yaralandı.

DHA | 07.08.2019 - 00:43..
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Manisa'da  21.30 sıralarında Mimarsinan Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

İzmir istikametinden Manisa istikametine giden Seda Dönmez yönetimindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 20 metre savrulan otomobildeki Metin Çalışkan araçtan fırladı.

Sürücü Dönmez ise otomobilde sıkıştı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile otomobilde sıkışan Dönmez'i araçtan çıkardı. Ambulansa alınan yaralılardan Metin Çalışkan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'ne, Dönmez ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dönmez'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü


Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi öldü

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