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Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İHA | 29.02.2020 - 04:17..
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kobaşdere Mahallesi'nde M.A. (65) ve H.A. (67) isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser niteliğinde olan objeler bulunduğu ve izinsiz kazı yaptıkları bilgisine istihbarat çalışması sonucu ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

9 PARÇA TARİHİ ESER BULUNDU

Ekipler şahısların ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 adet pişmiş topraktan yapılmış kap, 1 adet bu kaba ait parça, 2 adet kase, 2 adet tek kulplu Roma Dönemi'ne ait testi, 1 adet çift kulplu Osmanlı Dönemi'ne ait testi ve 1 adet Tunç Çağı'na ait testi olmak üzere 9 parça tarihi eser buldu.

Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

METRELERCE DERİNLİKTE KAZDILAR

İzinsiz kazı olayının şüphelileri H.A. (67), M.A. (65) ve R.A. (51) tarafından açılmış 3 adet izinsiz kazı alanı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, tespit edilen kazı alanları çevresinde kazma, kürek, balyoz, 2 adet delici uçları, murç, merdiven, testere, halat, üçlü priz, battaniye, çekiç ve benzeri malzemelere de el koydu. Zeytin bahçesinde metrelerce derinlikte açılan kazı alanının etrafına şerit çekilirken alanın derinliği dikkat çekti.

Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon


SRBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, jandarma tarafından Manisa'da bulunan sit alanlarının gece gündüz kamera ve dronlarla sürekli olarak kontrol edildiği açıklandı.

Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon


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