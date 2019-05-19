Manisa'da tarihi ev kül oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde 17 Mayıs Cuma günü iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen ve içerisinde 6 tona yakın kömür olduğu öğrenilen evdeki yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürmüştü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yanan evin içerisinde bulunan yaklaşık 6 ton kömürü tahliye etmişti. Olayın üzerinden iki gün geçmesinin ardından bugün saat 15.30 sıralarında evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇEVREDE SOĞUTMA İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede evin her tarafını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, küle dönen evdeki alevleri çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yangın sebebiyle yoğun dumandan etkilenen çevredeki vatandaşlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Yanan evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev tamamen küle dönerken, itfaiye ekiplerinin çevrede soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

























