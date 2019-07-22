1 Almanya’da camide yine bomba alarmı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde camilere son günlerde yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi.

2 Hindistan'daki aşırı yağışlar can almaya devam ediyor Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

3 Konya'da motosikletliye çarpıp kaçtı Ereğli ilçesinde kamyonetin motosikletliye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

4 Yunanistan'a giden Türk turist sayısı arttı Yurt dışı için Yunanistan'ı tercih eden Türklerin sayısı vize ücretlerinin artması, döviz kurundaki dalgalanma gibi faktörlere rağmen azalmadı.

5 ABD'de İslamı eleştiren manken diskalifiye edildi Kathy Zhu isimli model, İslami hicap ve siyahlarla ilgili eleştirel paylaşımları nedeniyle, güzellik yarışmalarından çıkarıldı.

6 Manisa'da ters dönen otomobilden yaralı olarak çıktı Yunusemre ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.