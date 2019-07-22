Manisa'da ters dönen otomobilden yaralı olarak çıktı

Manisa’nın Müslih Mahallesi’nden Örencik Mahallesi istikametine giden Ramazan B. (55) yönetimindeki 45 FP 911 plakalı otomobil, yolun çakıllı olmasının da etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.
UÇARAK TAKLA ATTI: 1 YARALI
Yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.