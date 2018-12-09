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Manisa'da ters şeritte giden otomobil paniği

Manisa Çevre Yolu'nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil panik yarattı.

DHA | 09.12.2018 - 18:04..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında İzmir'den Manisa yönüne giden  Çevre Yolu üzerinde ters yönde hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

3 KM TERS İLERLEDİ

Yaklaşık 3 kilometre boyunca İzmir'den Manisa'ya ters yönden gittiği görülen otomobil, şans eseri bir kazaya neden olmadan kavşaktan kendi şeridi olan İzmir yönüne döndü.

Manisa'da ters şeritte giden otomobil paniği

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü sonrası emniyet güçleri harekete geçerek aracı tespit etmek için işlem başlattı.

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