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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 

Bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu araziye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

DHA | 29.04.2019 - 21:33..
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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kuzeyir Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Mehmet Ü. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü direksiyon montrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Ramazan Öncülü olay yerinde hayatını kaybederken, Hikmet G., Arzu B., İsmail Ö., Mehmet Ü. ve Mehmet B. yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ramazan Öncülü 'nün Demirci Azizbey Mahallesi'nde yaşadığı, evli olduğu öğrenildi. Öncülü'nün cenazesi otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 

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