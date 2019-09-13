Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali T. (75) idaresindeki otomobil, Salihli istikametinden gelip Jandarma kavşağından şehir merkezine girmek isteyen Şenol G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 34 AFE 905 plakalı araç sürücüsü Şenol G. yaralanmazken, 78 SN 918 plakalı otomobil sürücüsü Ali T. ve yolcu olarak bulunan eşi Döne T. (72) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



















