taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.677
Euro
6.2938
Altın
1503.64
Borsa
102978.1
Gram Altın
274.121
Bitcoin
58612.71

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Kula ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 13.09.2019 - 15:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali T. (75) idaresindeki otomobil, Salihli istikametinden gelip Jandarma kavşağından şehir merkezine girmek isteyen Şenol G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 34 AFE 905 plakalı araç sürücüsü Şenol G. yaralanmazken, 78 SN 918 plakalı otomobil sürücüsü Ali T. ve yolcu olarak bulunan eşi Döne T. (72) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı


Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

311
Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

511
Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

580
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

160
HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

747
Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

39
15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

15 Temmuz gazisi evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

479
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir