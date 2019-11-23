Manisa'da trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampası Kavacık Mahallesi girişinde, D300 karayoluna çıkmak isteyen Halil Akgün (59) idaresindeki otomobile, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Salih Özkan(50) idaresindeki otomobil çarptı.

2 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Halil Akgün (59) ve eşi Ayşe Akgün (55) ağır yaralanırken, diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan (14) yaralandı. Otomobil sürücüsü Salih Özkan (50) ve yolcu olarak bulunan eşi Hafize Emine Özkan (43) kazayı yara almadan atlattı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralılar Halil ve Ayşe Akgün ile diğer otomobilde bulunan yaralılar Meryem Göksu (66) ve Yağmur Özkan’a (14) ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİĞER YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Akgün (50) ve eşi Ayşe Akgün (55), ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.