Manisa'da uçuş simülatörü geliştiren iki genç

Celal Bayar Üniversitesi'ndeki teknokentte Nobat Geldimammedov ve Ayşe Ertaş'ın projesi oldukça dikkat çekici.

F35 VE ATAK HELİKOPTERLERİ ENTEGRE EDİLECEK

"Yeni nesil askeri simülatör" adı verilen projede hedef F35 savaş uçağı ve ATAK helikopterlerinin özelliklerini entegre etmek olarak açıklandı.

3,5 YILLIK ÇALIŞMA

İki öğrenci, bu proje için 3,5 yıl çalıştı. Proje, başta askeri uçaklar olmak üzere tüm hava araçlarının pilot eğitimlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

MALİYETİ AZ

"Yeni nesil askeri simülatör" projesini basına tanıtan Geldimammedov ile Ertaş, geliştirdikleri simülatörün maliyetinin, piyasada bulunan ithal simülatörlerden çok daha az olduğunu, en büyük özelliğinin ise tüm hava araçlarının tek simülatörde toplanabilmesi olduğunu belirttiler.

"GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Projeyle ilgili bilgi veren Ayşe Ertaş, “Projemiz ‘Yeni nesil askeri simülatör’ diye geçiyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği bir arada kullanıyoruz. En önemli özelliklerinden biri de bu. Kullandığımız ortamda tamamen dünyanın hava koşulları ve şartlarını sağlayabilecek bir ortam. Simülatörlerde en önemli özellikte gerçek bir ortamı yaşatabilmek. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullardan dolayı fazla maliyeti azaltmak için projeyi hazırladık. Çünkü giden maliyetin çok fazla olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda askerimize de, vatanımıza da en iyi eğitimi göstermek istiyoruz. Geliştirme aşamasındayız. Geliştirmeye de devam edeceğiz." dedi.

MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Genel Müdürü Prof Dr. Hüseyin Aktaş ise geliştirdikleri simülatörün savunma sanayisinde hizmet vermesi için herhangi bir engel bulunmadığını söyledi.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Aktaş, "Uçuş simülatörü projesi aslında öğrencilerimizin bize ilk geldiğinde profesyonel manada bir yapıya kavuşturmayı hedeflemişlerdi. İlk önce bunun pratik sonuçlarının alınması açısından gerçek dünya koşullarında hizmet vermeye yatkın olmasına rağmen bunu ticarileştirme açısından aslında biraz daha eğlence tarzı düşünerek üzerinde çalışmalarını istemiştim. Bu proje maliyet bağlamında baktığımızda dünyada emsallerine göre kıyaslanamayacak bir öneme sahiptir. Bunun gerçek manada savunma sanayine hizmet vermesi içinde herhangi bir engel yoktur. Bu konuda sertifikasyon ve diğer meselelere bağlı bunun da zamana ihtiyacı söz konusudur.”