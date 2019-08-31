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Manisa'da üvey amca yeğenini döverek öldürdü

Üvey kardeşinin oğlunu darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı. Zanlı ifadesinde yeğenini eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

AA | 31.08.2019 - 14:26..
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Manisa'nın Akhisar ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde kayıp ihbarı yapılan ve ormanlık alanda cesedi bulunan İbrahim Kaya'nın telefonla son görüştüğü üvey amcası Mürsel Y, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mürsel Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Kaya'yı çağırdığını ve ormanda sopayla darbederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Manisa'da üvey amca yeğenini döverek öldürdü İbrahim Kaya

29 AĞUSTOS'TA CESEDİ BULUNMUŞTU

Akhisar'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu İbrahim Kaya'nın cesedine 29 Ağustos'ta ormanlık alanda ulaşılmış, Mürsel Y. gözaltına alınmıştı.

Manisa'da üvey amca yeğenini döverek öldürdü Mürsel Y.

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