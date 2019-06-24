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Manisa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Alıcı kılığına giren jandarma, uyuşturucu satıcılarıyla pazarlık yaptıktan sonra gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

DHA | 24.06.2019 - 21:19..
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Manisa'da Kula Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, N.Ö. (22), F.Ş. (22) ve S.S.'nin (22) uyuşturucu madde sattığını belirledi.

PAZARLIK YAPTILAR

Operasyon düzenleyen ekipler, alıcı gibi davranıp, şüphelileri telefonla aradı. Jandarma, uyuşturucu hap satın alacağını söyleyip, Gölbaşı mevkisinde randevulaştı.

Kararlaştırılan noktada, dün saat 01.00 sıralarında, şüphelilerle buluşan sivil jandarma, 60 uyuşturucu hap için yapılan pazarlığın ardından kimliklerini açıkladı. Suçüstü yakalanan F.Ş. ve S.S. gözaltına alınırken, otomobilde bekleyen N.Ö. ise teslim oldu.

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerleri ve otomobillerindeki aramada ele geçirilen çeşitli renklerdeki 60 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermiye el konuldu. 3 Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.Ş. ve S.S. uyuşturucu hapları temin etmek ve satmak suçundan tutuklandı, olayla ilgisi olmadığı belirlenen diğer şüpheli N.Ö. ise serbest bırakıldı.

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama

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