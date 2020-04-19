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Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye 67 bin TL ceza

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir villada kumar oynadığı tespit edilen 3'ü kadın 19 kişiye toplam 67 bin 298 lira ceza kesildi.

AA |
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Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye 67 bin TL ceza

Manisa'da, Barış Mahallesi'ndeki lüks bir villada kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

19 KİŞİ KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Operasyonda villada kumar oynayan 3'ü kadın 19 kişi yakalandı, poker masası ve oyun kartlarına el konuldu, villa ise mühürlendi.

Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye 67 bin TL ceza

67 BİN LİRA CEZA

Zanlılara kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 67 bin 298 lira ceza verildi.

6 KİŞİ 4 GÜN ÖNCE DE KUMAR OYNARKEN YAKALANMIŞ

İşlem yapılan şüphelilerden 6'sının ilçede 15 Nisan'da farklı bir villaya düzenlenen kumar operasyonunda para cezası alan kişiler olduğu öğrenildi.

Manisa'da villada kumar oynayan 19 kişiye 67 bin TL ceza

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