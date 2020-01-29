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Manisa'da yaşlı adam gittiği bankada kalp krizi geçirdi

Manisa'da 87 yaşındaki bir kişi gittiği banka şubesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İHA | 29.01.2020 - 03:22..
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Manisa’nın Kula ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 87 yaşındaki Mahmut Sakarya, Kula Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp rahatsızlığından dolayı tedavi görmesinden yaklaşık 15 dakika sonra emekli maaşını çekmek için sıra bekleyen yaşlı adam, bir anda oturduğu koltuktan yere yığıldı. Aniden rahatsızlaşan Mahmut Sakarya’yı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sakarya’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada bir müddet kalp masajı yapılan yaşlı adam, sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sakarya’nın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da yaşlı adam gittiği bankada kalp krizi geçirdi

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