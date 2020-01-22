Manisa'da yaşlı bir adam evinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesi Fatih Mahallesi Karakol Sokak'ta, yemekten sonra komşuya ziyarete giden Yusuf Çokeken'in (80) eşi eve döndüğünde kocasını hareketsiz olarak yatarken buldu.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler yaptığı kontrolde Çokeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çokeken'in cenazesi Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Çokeken'in uzun süredir akciğerlerinden rahatsız olduğu ve ışın tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.