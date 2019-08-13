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Manisa'da yaşlı kadından 12 kiloluk kist çıkarıldı

Kilo aldığını düşündüğü için doktora gitmeyen ancak zamanla ağırlaşan ve şişkinlik sorunu yaşayan 86 yaşındaki Münise Önder, hastaneye gittiğinde hemen ameliyata alındı.

İHA | 13.08.2019 - 14:57..
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Manisa'da yaşayan 86 yaşındaki Münise Önder, kilo alma ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KİST OLDUĞU FARK EDİLDİ

Önder, yapılan muayenenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda Önder’in karnında yumurtalık kisti olduğu fark edildi.

12 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATLA ALINDI

Yakınlarının tavsiyesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne gelen Önder, ameliyata alındı. Ameliyatta yaşlı kadının karnından 12 kilogram ağırlığındaki yumurtalık kisti çıkartıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak, rahatlayan yaşlı kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.

Manisa'da yaşlı kadından 12 kiloluk kist çıkarıldı VİDEO

Manisa'da yaşlı kadından 12 kiloluk kist çıkarıldı

DURDUKÇA BÜYÜDÜ MECBUR KALDIM

Karnının aniden şiştiğini ve hiç ağrı çekmediğini ifade eden Münise Önder, “Önemsemedim ne olduğunu, ağır acı çekmedim. Durdukça büyüdü, mecbur kaldım. İş öyle değilmiş. Son 5 veya 6 ayda oldu. Köylü kafası işte doktora gitmekten korktum. Yeni ameliyat oldum. Şu an biraz dönemiyorum ve oturamıyorum ama düzelecek. Benim ameliyatımda emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun.” diye konuştu.

Manisa'da yaşlı kadından 12 kiloluk kist çıkarıldı

BAŞARILI BİR AMELİYAT OLDU

Münise Önder’in oğlu Rasim Önder de şaşırdıklarını belirterek, “Hasta annem olur. Rahatsızlığı karnının şişmesi ile başladı. Bir iki senedir var. Son zamanlarda biraz daha fazlalaştı. Salihli Devlet Hastanesi’ne getirdik. Doktor muayene etti. Sonra tetkikler sonucunda CBÜ’ye sevk etti. CBÜ’de bir sürü tetkik yapıldı, şişliğin kitle olduğunu anlaşıldı. Semih beyi bize tavsiye ettiler. Biz de ameliyatı şehir hastanesinde yaptırmaya karar verdik. Allah razı olsun. Başarılı bir ameliyat oldu. Burada başta doktorumuza ve hastane personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

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