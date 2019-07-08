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Manisa'da zihinsel engelli kişi aranıyor

Babasıyla tartıştıktan sonra 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA | 08.07.2019 - 09:16..
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Manisa'nın Kula ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.

JANDARMA ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ TÜM EKİPLER ARIYOR

Eve dönmeyen Gök için yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Manisa'da zihinsel engelli kişi aranıyor

DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇTI

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı "Havuç" isimli arama kurtarma köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.

Manisa'da zihinsel engelli kişi aranıyor

Gök'ün, daha önce de evden kaçtığı öğrenildi.

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