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Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Muazzam renkteki tüyleri ve kuyruklarıyla evlerin bahçe ve balkonlarında gezen tavus kuşları kimi zaman da çatılarda gezerken renkli görüntüler oluşturuyor.

İHA | 07.03.2020 - 11:23..
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Barış Alanı Öncü Sitesi içerisinde kafe işleten Okan Evren, 15 sene önce iş yerine renk olsun diye bir erkek tavus kuşu aldı.

Evren, tek başına yaşayamayan kuşun bir kaç kez kaçması üzerine 2 yıl sonra çareyi bir de dişi tavus kuşu almakta buldu.

Üreyerek çoğalmaya başlayan tavus kuşlarının sayısı 15 yılda 13’e ulaştı.

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

MAHALLELİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR

Onlarca tavus kuşu, mahalle sakinlerinin de vazgeçilmezi haline geldi. Bazı mahalle sakinleri evlerinin balkonlarına konup odalarına kadar giren devasa kuşlara alıştıklarını ifade ederken, bazıları ise evlerini uygun fiyatla satışa çıkardı.

Hemen hemen her evin çatısında, ya da balkonunda görülmeye başlanan kuşlar için sitenin bir çok yerinde su ve ekmek kapları bulunuyor.

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

BİRBİRLERİNE HABER VERİYORLAR

Balkon ya da çatılardan birbirlerine seslenen tavus kuşları, metrelerce ileriden bulundukları yerleri birbirlerine haber veriyor.

Kuşların her sabah 7’de kafenin bahçesindeki yaşlı çınar ağacının üzerinden uçarak mahalleye dağıldığını, akşam hava kararmadan öncede aynı ağaç üzerinde toplanıp bir araya geldiğini anlatan Okan Evren, "Bunların hepsi uçabiliyor. Sabahları uçup akşam olunca bu çınar ağacında uyuyorlar. Buğday, mısır her şeyi yiyorlar. Gelen misafirler bazen ekmek getiriyor." diye konuştu.

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

Manisa'daki bir mahalleyi tavus kuşları sardı

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