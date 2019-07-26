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Manisa'daki çay kenarında Hint keneviri

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bölgedeki kenevirleri ele geçirildi.

İHA | 26.07.2019 - 14:31..
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Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çavlu Mahallesindeki sulama çayı kenarında ekili vaziyette 72 kök Hint keneviri ele geçirdi.

SULAMA ÇAYINDA HİNT KENEVİRİ

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri,sulama çayı kenarında Hint Keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Manisa'daki çay kenarında Hint keneviri

72 KÖK HİNT KENEVİRİ

Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 72 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kenevirlerin sulama çayı kenarına kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Manisa'daki çay kenarında Hint keneviri

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