Gaziler Mahallesi Tüccarlar Sitesi’ndeki bir firmaya ait sigara deposunda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Manisa’da depo yangını: Binlerce paket sigara yandı

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği Ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

BİNLERCE PAKET SİGARA KÜL OLDU

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, depoda bulunan binlerce paket sigara ile depodaki sigara dolu 3 araç yandı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.