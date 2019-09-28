Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik dün sabah operasyon yaptı.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskında çeşitli miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Y.A., A.C., S.A., ve C.A. adlı 4 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantısı tespit edilen B.İ. ise, İzmir'de yakalandı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. tukuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.