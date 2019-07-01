Manisa'de patlamamış top mermisi bulundu

Mersin'in Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde üzüm bağını traktörle süren M.İ. (39), bugün saat 12.45 sıralarında, sert bir cisimle karşılaştı.

MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Cismin etrafını temizleyen M.İ., top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi için muhafaza altına aldı.

100 YILLIK MERMİ

Merminin yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.