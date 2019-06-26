Manisa’da yaşayan 26 yaşındaki Sergen Çam, hem sağlıklı yaşamak hem de askerlik vazifesini yerine getirebilmek amacıyla okul döneminde aldığı kilolarından kurtulmak için spora başladı.

Yaptığı sporla kilo veremeyen Çam, spor salonundaki antrenörünün de tavsiyesiyle diyet ve beslenme uzmanlarından yardım aldı.

Diyet ve beslenme uzmanı ile 6 aylık diyet programı uygulayan Çam, 135 kilodan 104 kiloya düştü. Askerlik için sınır olan 106 kilonun da altına düşen Çam, birliğine teslim olacağı günü heyecanla bekliyor.

Manisalı genç 6 ayda 30 kilo verdi VİDEO





"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KİLOLARIMDAN KURTULDUM"

Uzun süredir kilo vermeye çalıştığını söyleyen Sergen Çam, "Uzun süredir kilo vermeye çalışıyorum. Kilo vermek için 1 yıldan daha fazla spor salonuna giderek çaba harcadım. Salondaki bir antrenörüm iyi çalışmama rağmen kesinlikle doğru bir şekilde kilo veremeyeceğimi, bilinçli bir beslenme programı uygulamam gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine iyi bir diyetisyen araştırmaya başladım. Diyetisyenim ile bu süreçte hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilolarımdan kurtuldum. Önümde daha yolum var. Ama bilinçsiz bir şekilde kendi çabalarıma oranla çok daha kolay bir şekilde 30’dan fazla kilo verdim." dedi.





"ASKERE GİDEBİLMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

Askere gidebilmeyi çok istediğini ve artık hedefine ulaştığını söyleyen Çam, "Spora başladığımda 135 kiloydum. 1 yıl bir çabam oldu. Yaptığım spor doğruydu belki ama beslenmem ona uygun değildi. Diyetisyenim ile çalışmaya başladıktan sonra 135 kilodan 104 kiloya düştüm. Askere gidebilmem için 106 kilonun altında olmam gerekliydi. Böylelikle bu hedefime ulaşmış oldum.

Kilo alma sürecim okul dönemindeyken başladı. Çok dengesiz beslenmeyle sürekli dışarıdan ’fastfood’larla çok hızlı bir şekilde kilo aldım. Üniversite bittikten sonra arkadaşlarım askere gidip geliyordu. Arkadaşlarımı yolcu edip karşılıyordum. Bende de askerlik içimde ukde olmuştu. Askere gidebilmeyi çok istiyordum. Bu da kilo verirken çok motive etti. Kilolarımdan kurtulduğum için mutluyum. Önümüzdeki hafta da vatani görevimi yapmak için birliğime katılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.



