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Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

54 yaşındaki Tuncay Güllüdağ, askerlik hizmeti sırasında merak sardığı atletizme, ilerleyen yaşına rağmen devam ediyor.

AA | 11.08.2019 - 00:07..
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Tuncay Güllüdağ, her gün eşofmanlarını giyip Manisa'da 75. Yıl Mesir Alanı'ndan koşmaya başlıyor ve Sabuncubeli Geçidi'ni tırmanıyor.

İki kent sınırında 30 kilometre koşan Güllüdağ, yolu düzenli kullanan sürücüler tarafından da tanınıyor.

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

Tuncay Güllüdağ, içindeki koşma sevgisinin halen sürdüğünü, formunu koruyup sağlıklı kalmak için her gün Manisa-İzmir arasında koştuğunu anlattı.

Daha önce 1988, 1990, 2006 ve 2010'da Avrasya maratonlarına katıldığını aktaran Güllüdağ, "Antrenmanlarımı Manisa'nın çıkışından İzmir'e kadar yapıyorum. Ya Sabuncubeli Tüneli'nden dönüyorum ya da eski yoldan Sabuncubeli Geçidi'nden geçip Bornova'ya kadar gidiyorum. Her gün yaklaşık 30 kilometre koşuyorum." dedi.

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

"BAZEN POLİS ARKADAŞLAR, CEZA YAZARIM DİYE ŞAKA YAPIYOR"

Eskiden günde 40 kilometre koştuğunu şu anda bunun 30 kilometreye düştüğünü ifade eden Güllüdağ, şöyle konuştu:

"Çok nadir olarak pistlerde ve patika yollarda da koşuyorum ama Sabuncubeli Geçidi benim için daha elverişli. Ben koşmayı ve bu güzergahı çok seviyorum."

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor


"Manisa-İzmir arasında düzenli sefer yapan otobüsler ve servis şoförleri artık beni tanıyor. Beni gördüklerinde selam veriyorlar, korna çalıp, selektör yapıyorlar, el sallayanlar oluyor. Bunları görünce mutlu oluyorum. Özgüvenim artıyor. Bu da benim performansımı arttırıyor. Tempomu arttırıp daha hızlı koşmamı sağlıyor. Yolda görevli polis ve jandarma ekipleri de artık beni tanıyor. Bazı ekipler 'Ceza keserim' diye şakalaşıyor."

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor


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Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

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