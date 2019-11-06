Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Zaferiye Mahallesi'nde zihinsel engelli 50 yaşındaki oğlu T.D. ile yaşayan anne M.D.'nin evinden kötü kokular gelmeye başlayınca vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi.

6 KAMYON ÇÖP

Ekipler, evde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflendiğini tespit etti.

Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 6 kamyon çöp çıkardı.

"SÜREKLİ TEKRARLIYOR"

Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti. Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Teyzemiz bu davranışı zihinsel rahatsızlığı nedeniyle sürekli tekrarlıyor." dedi.