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Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Kula ilçesinde zihinsel rahatsızlığı bulunan 82 yaşındaki M.D.'nin evinden, 6 kamyon çöp çıkarıldı.

AA | 06.11.2019 - 17:04..
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Zaferiye Mahallesi'nde zihinsel engelli 50 yaşındaki oğlu T.D. ile yaşayan anne M.D.'nin evinden kötü kokular gelmeye başlayınca vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi.

Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

6 KAMYON ÇÖP

Ekipler, evde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflendiğini tespit etti.

Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 6 kamyon çöp çıkardı.

Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

"SÜREKLİ TEKRARLIYOR"

Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti. Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Teyzemiz bu davranışı zihinsel rahatsızlığı nedeniyle sürekli tekrarlıyor." dedi.

Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

Manisalı yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

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