Manisa’yı Mesir Festivalinin coşkusu sardı

Manisa’nın yaklaşık 5 asırlık köklü geleneği olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında mesir korteji düzenlendi.

TARİHİ FİGÜRLERİN CANLI HEYKELLERİ SERGİLENDİ

Yoğun ilginin olduğu yürüyüşe Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan gibi tarihi kişileri canlı heykel olarak sunan soğuk heykel atölyesi sanatçıları da eşlik etti.

Manisa Şehzadeler Mehteri ve gösteri topluluklarının şovları da mesir kortejine renk kattı. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yürüyüş boyunca protokol üyeleri ile birlikte vatandaşları selamladı.

Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşü, Malta Parkı’nda son buldu.



























