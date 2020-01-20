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Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

Sadık Şahin'in eski manken Alev Ç.'nin evinde, Onur Yılgın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı.

DHA | 20.01.2020 - 12:30..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, eski manken olan Alev Ç., Onur Yılgın'la birlikte evde alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin ile Yılgın arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi


HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın, ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

''ONUR'LA ALEV'İ YATAKTA GÖRDÜM''

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Sadık Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Şahin, iddianamedeki ifadesinde, “Alev’le 6 yıldır birlikteyiz. Üç gündür Alev’e ulaşamıyordum. Olay gecesi evinin önünden geçerken ışığın yandığını gördüm ve zile bastım. Kapının önünde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Açılmayınca kendi anahtarımla içeriye girdim. Onur’u, Alev'in yatağında gördüm. Onur’la aramızda tartışma çıktı.'' dedi.

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

''ONUR'U BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM''

Yılgın'ı kendsinin bıçaklamadığını savunan Şahin, ''Onur mutfaktan aldığı bıçağı üzerime gelerek salladı. Tutmaya çalıştığım sırada sağ elimin üstü ve avuç kısmından yaralandım. Onur’u itekledim. Alev’in verdiği havlu ile elimi sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca, emniyete gittim. Orada Onur’un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride  Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur’u bıçakladığımı hatırlamıyorum.” dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanık Sadık Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Şahin önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

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