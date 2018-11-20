Mansur Yavaş, Ankara'yı kazanacağına inanıyor

Yerel seçimler öncesi siyasi partiler arasında ittifak görüşmeleri hızlandı.

Ankara ve İstanbul için özel çalışmalar yaptıran partiler, aday belirleme konusunda oldukça hassas davranıyor.

CHP ile İyi Parti arasında Ankara adaylığı konusunda bir yarış söz konusu. Partilerin paylaşamadığı isim Mansur Yavaş.

Mansur Yavaş ise iki partinin ortak adayı olarak, rozetsiz belediye başkanı olmak istiyor.

CHP ile İyi Parti arasında görüşmeler devam ederken Mansur Yavaş'tan iddialı açıklamalar geldi.

"YÜZDE 100 KAZANIYORUM"

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, "Aday gösterilirsem yüzde 100 kazanırım" diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı.

MANSUR HEP AYNI

Geçtiğimiz yerel seçimlerde de, "Kazanacağım, kazanıyorum" gibi iddialı açıklamalar yapan Mansur Yavaş, seçim gecesi de "Kazandım" dedikten sonra Melih Gökçek karşısında büyük bir hüsran yaşamıştı.