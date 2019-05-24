Mansur Yavaş araçlardan çakarları söktürüyor

Seçimden önce çakarlı araçlar hakkında "İlk işim bunları sökmek" diyen Mansur Yavaş'tan beklenen adım geldi. Yavaş resmi araçların kullanımına yönelik bir genelge yayınlayarak araçların üzerindeki ışıklı ve sesli ikaz sistemlerinin söktürülmesi talimatını verdi.

ARAÇ KULLANIMI ÖNERGESİ

Mansur Yavaş’ın belediye, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerde bulunan araçların kullanımıyla ilgili önergesinde; resmi araçların üzerinde bulunan çakar adıyla bilinen ışıklı ikaz sistemlerinin çıkartılması yönünde talimatta bulundu.

Özellikle kiralık olarak alınıp kullanılan resmi araçların tahsis amacına uygun kullanıması yönünde de talimat veren Mansur Yavaş, müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi çağrısı yaptı.

YAYINLANAN GENELGE ŞU ŞEKİLDE

“Belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından bu genelgenin yayını tarihinden itibaren;

1- Tahsisli tüm araçların amacına uygun olarak kullanılması,

2- Mevzuatına aykırı bir şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaların) bulunan araçlardaki sistemlerin ivedi olarak sökülmesi ya da söktürülmesi, sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilerek, yapılan işlemin bildirilmesi, en kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlükler tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi,

3- Bakanlar Kurulunun 2006/10193 sayılı kararıyla yürülüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinde hüküm altına alınan genel esaslara kesin olarak riayet edilmesi, aykırı hareket edenler hakkında sorumluluk doğacağının bilinmesi,

4- Birim amirleri ve şirket yetkilileri tarafından kullanılan kiralık hizmet araçlarının sözleşmelerinin tamamlanmasına müteakip, yeni kiralama işlemlerinde mevzuatına ve tasarruf anlayışına uygun olarak hareket edilmesi,

Hususlarında gereğini rica ederim.”