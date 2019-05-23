taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1305
Euro
6.8447
Altın
1277.83
Borsa
84220.1
Gram Altın
251.978

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla 700 bin lira kasada kalacak.

İHA | 23.05.2019 - 14:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Ankara Büyükşekir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyor.

ARAÇ SAYISI 49'A DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü.

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

Mansur Yavaş tasarruf dönemini başlattı VİDEO

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak.

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezası onandı

548
Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

Turabi Çamkıran 750 bin dolarlık ödülün sahibi oldu

139
Bedellide yaş 20 oldu

Bedellide yaş 20 oldu

268
İVME Finansman Paketi açıkladı

İVME Finansman Paketi açıkladı

466
Ümit Özat'ın oruç isyanı

Ümit Özat'ın oruç isyanı

295
EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

EYT'liler 26 Mayıs'ta Yenikapı'da toplanacak

207
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir