Mansur Yavaş belediyede tasarruf adımı attı

Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Ankara Büyükşekir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyor.

ARAÇ SAYISI 49'A DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü.

Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

Mansur Yavaş tasarruf dönemini başlattı VİDEO

Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak.