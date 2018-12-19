Mansur Yavaş CHP'ye üye olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni topladıktan sonra büyükşehir belediye başkan adaylarını belirledi.

MANSUR İÇİN KAPALI OYLAMA YAPILDI

Parti Meclisi toplantısında Ankara adayı belirlenirken tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine diğer adaylar için açık oylama yapılırken, Mansur Yavaş için kapalı oylama yapıldı.

PARTİYİ BIRAKIR KORKUSU

Partililer Mansur Yavaş'ın CHP'li olmamasını eleştirdi. CHP'lilerin en büyük endişesi Mansur Yavaş'ın seçimden sonra parti rozetini yeniden çıkararak İyi Parti'den ya da bağımsız olarak yoluna devam etmesi.

Bu yüzden önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş'a CHP rozeti takılacak. Mansur Yavaş'a Ankara'da İyi Parti ve HDP de desteğini önümüzdeki günlerde açıklayabilir.