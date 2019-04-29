Mansur Yavaş da yemekhanelere yeni düzenleme getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine antrikot, personele musakka yemeği verilmesi üzerine, ‘'Herkes aynı yemeği yiyecek, ayrıcalık yok'' çıkışı sonrası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yemekhanelerdeki ‘'Bürokrat-Personel ayrımını'' kaldırdı.

ÖZEL SERVİS KALDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi yemekhanelerinde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı bölüm ve özel servis kaldırıldı. Yeni düzenleme ile üst düzey bürokratların yanı sıra tüm personel aynı bölümde yemek yiyecek, kimseye özel servis yapılmayacak.