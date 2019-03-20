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Mansur Yavaş HDP ile ilili açıklamalarında geri adım attı

CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, tepki çeken 'HDP'liler rehabilite edilmeli' sözleri için "Dilim sürçmüş olabilir" ifadesini kullandı.

AA | 20.03.2019 - 18:55..
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Mansur Yavaş HDP ile ilili açıklamalarında geri adım attı

31 Mart yerel seçimlerine 10 gün kaldı. Siyasi partiler son çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde HDP ile CHP arasında Mansur Yavaş'ın neden olduğu krizde Mansur Yavaş'tan geri adım geldi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, 'HDP'liler rehabilite edilmeli' sözleri için "Dilim sürçmüş olabilir" dedi.

Mansur Yavaş HDP ile ilili açıklamalarında geri adım attı

"DİLİM SÜRÇTÜ"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir." sözlerine cevap veren ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Krize neden olan Mansur Yavaş'ın bu ifadeleri, yine kendisi tarafından geri alındı. Yavaş "HDP'ye oy veren seçmene bu kadar yüklenmek yersiz. Bunlar yarın öbür gün başka bir partiye de oy verebilir diyorum. Ben HDP'nin oylarıyla değil 6 milyonun Ankaralının oyuyla seçileceğim. Neden sizin oylarınızla seçileyim? HDP'ye oy veren seçmen yarın MHP'ye bile oy verebilir. Siz bunları vatan haini olarak gösteremezsiniz diyorum. 'HDP'liler rehabilite edilmeli' derken dilim sürçmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

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