taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68995
Euro
6.4113
Altın
1297.89
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.429

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevi devralmasının ardından yayımladığı ilk genelgeyi yayınladı.

AA | 08.04.2019 - 23:06..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı

Büyükşehir Belediyesinin, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile şirketler dahil tüm birimlere dağıtılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış, vb. tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ Genel Müdürlüğü'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçi, memur, şirket elemanı personelinin izinlerinin kaldırılması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim."

Mansur Yavaş ilk genelgesini yayınladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1397
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

242
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

188
Ilıcalı'nın gizemli sarışını belli oldu

Ilıcalı'nın gizemli sarışını belli oldu

260
Mansur Yavaş'a AK Parti'den tebrik mesajı

Mansur Yavaş'a AK Parti'den tebrik mesajı

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir