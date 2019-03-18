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Mansur Yavaş ittifak ortağı HDP'yle arasını bozdu

Ankara'da Mansur Yavaş'a oy isteyen HDP, gelen açıklamalar sonrası hüsranı yaşıyor.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 13:46..
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Yerel seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP ile CHP arasında büyük problemler yaşanıyor.

CHP'nin tabandan çekindiği için ittifakı açıklama konusunda çekingen kalması Kandil'in uzantısını küstürdü.

"BİZDEN UZAK OLSUN"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir." sözlerine cevap veren  ittifakın Ankara adayı Mansur Yavaş, "Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun." ifadelerini kullandı.

İttifakta çatlağa neden olan bu sözler sonrası Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Mansur Yavaş HDP seçmeni için hakaret içen bir ifadede bulundu.

HDP'LİLER KIZGIN

Mansur Yavaş, "HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. HDP'liler topluma kazandırılmalı. Onları PKK'nın pençesinden kurtarmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu sözler Mansur Yavaş'a oy vermeye hazırlanan HDP'lilerin tepkisini çekti.

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