taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Mansur Yavaş mazbatasını alacak

Ankara'da seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yarın mazbatasını alacağı bildirildi.

DHA | 07.04.2019 - 23:23..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Mansur Yavaş'ın basın birimden yapılan yazılı açıklamaya göre; Mansur Yavaş'ın yarın saat 11.00'da mazbatasını alacağı bildirildi. Açıklamada, Yavaş'ın daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek devir teslim törenine katılacağı, ardından Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi. Mansur Yavaş, 16.30'da ise belediye önünde vatandaşlara seslenecek.

Ankara'da seçim sonrası AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz sonrası, bazı ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılmıştı.

Mansur Yavaş mazbatasını alacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul seçimlerinde son durum

İstanbul seçimlerinde son durum

241
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı

Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı

209
23 Fetullahçı terörist aranıyor

23 Fetullahçı terörist aranıyor

208
AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istedi

AK Parti İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istedi

869
Ekrem İmamoğlu'ndan oyların sayımıyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan oyların sayımıyla ilgili açıklama

535
Ankara'da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

Ankara'da oyların yeniden sayılması talebi reddedildi

452
Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir