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Mansur Yavaş mezar ziyaretinde protesto edildi

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında "Sen buraya yakışmıyorsun" denildi.

İHA | 25.03.2019 - 13:39..
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Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarete gitti. Yavaş, Yazıcığlu'nun kabrinde dua ettiği sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi.

O anlar kameralara yansıdı.

Mansur Yavaş'a 'Sen buraya yakışmıyorsun' tepkisi İZLE

"NE İŞİ VAR BURADA"

Vatandaşlar, ''Sen buraya yakışmıyorsun'', "Ne işi var burada" derken; Yavaş, protestonun ardından ziyaretine son verdi.

Mansur Yavaş mezar ziyaretinde protesto edildi

Mansur Yavaş mezar ziyaretinde protesto edildi

Mansur Yavaş mezar ziyaretinde protesto edildi

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