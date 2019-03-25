Mansur Yavaş mezar ziyaretinde protesto edildi

Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarete gitti. Yavaş, Yazıcığlu'nun kabrinde dua ettiği sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi.

O anlar kameralara yansıdı.

Mansur Yavaş'a 'Sen buraya yakışmıyorsun' tepkisi İZLE

"NE İŞİ VAR BURADA"

Vatandaşlar, ''Sen buraya yakışmıyorsun'', "Ne işi var burada" derken; Yavaş, protestonun ardından ziyaretine son verdi.