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Mansur Yavaş yine heykel dikme kararı aldı

Daha önce heykel yıkama, heykel dikme faaliyetleriyle gündeme gelen Mansur Yavaş'ın, Moskova seyahatinden de heykel dikme kararı çıktı.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 14:59..
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Mansur Yavaş yine heykel dikme kararı aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk resmi ziyaretini Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş, buradaki toplantılarının ve görüşmelerinin içeriğini ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Olağan Toplantısı’nın 14’üncü birleşiminde anlattı.

MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMEDEN HEYKEL DİKME KARARI ÇIKTI

Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile görüşme yaptığını ve bu görüşme sonucu uzaya ilk çıkan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in heykelinin Dikmen’de bir parka yapılacağını açıkladı.

SEĞMENLER PARKI'NA HEYKEL DİKTİ

Mansur Yavaş'ın Seğmenler Parkı'na Mimarlar Odası'nın da desteğiyle diktiği heykel çok konuşulmuştu.

Mansur Yavaş yine heykel dikme kararı aldı

Mansur Yavaş heykel açılış törenine katıldı ARŞİV

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