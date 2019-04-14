Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, görevi yeni devralan Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

AK PARTİ VE MHP'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Meclis Başkanvekillerinin seçiminin yapıldığı ve 2018 yılı Denetim ve Faaliyet raporlarının oylandığı toplantıda, AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdiği teklifin, gündeme alınmadan reddedildiği bildirildi.

Mansur Yavaş'ın meclis toplantısında kavga çıktı ViDEO

"GÜNDEME DAHİ ALINMADI"

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yaptığı yazılı açıklamada, 147 kişilik Meclis'te 107 kişinin verdiği teklifin, gündeme dahi alınmadığını ifade etti.

"ŞEFFAFLIKTAN KAÇINMASINI ANLAMIYORUZ"

Tekliflerinin 4 siyasi partinin belediye şirketlerinde ortak denetimini öngördüğünü belirten Altunışık, şunları kaydetti: "Bizler, şeffaf ve denetlenebilir bir belediye öngördük. Bu önergeyle belediyeden atılması düşünülen işçileri de korumak istedik. Belediyeyi borçlandırmanın önüne geçmek istedik. Ortak aklı çalıştırmak istedik. Seçim öncesi belediyeyi şeffaf, adil ve ortak yönetmekten bahseden Mansur Bey'in şeffaflıktan kaçmasını anlamıyoruz. Hani belediyede uzlaşma olacaktı. Daha başlamadan Meclis'i hiçe sayması Ankaralı vatandaşların iradesine saygısızlıktır."