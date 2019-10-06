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Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, TBMM ve Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykelini yapacaklarını söyledi.

AA | 06.10.2019 - 00:11..
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Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyonda konuşan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsattı.

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

"EN GÜZEL BU HEYKEL YAKIŞACAK"

Bu noktaya Atatürk heykeli yapılacağını açıklayan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Maalesef 27 Aralık'a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz. Hem TBMM'ye hem bakanlıkların olduğu yerde en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. İnşallah bunu orada sergileyeceğiz."

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

"MİLLİ GÜNLERİ DAHA GÖRKEMLİ KUTLAYACAĞIZ"

Milli günlerin bundan sonra çok daha görkemli kutlanacağını da ifade eden Yavaş, ortak değerleri, başkenti, Ankara'da yaşayan ve Atatürk'ü seven herkesi Ankaralı olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte hemşehriliği tatmak ve yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

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Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

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